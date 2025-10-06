На Дону продажи ингаляторов от простуды снизились почти на 26%

С января по сентябрь 2025 года в Ростовской области продажи ингаляторов от простуды в аптеках в натуральном выражении снизились на 25,9%: с 15,8 тыс. штук до 11,7 тыс. штук. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тот же период выручка донских аптек от продажи ингаляторов составила 36,1 млн рублей, что на 21% меньше, чем аналогичный период прошлого года, когда она составляла 36,1 млн рублей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в сентябре 2025 года в Ростовской области средневзвешенная стоимость упаковки средства для устранения симптомов ОРВИ и ОРЗ составила 486 руб., что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. доходы от продаж средств от простуды и вирусов достигли почти 50,2 млн руб., что на 32% больше, чем годом ранее.

Наталья Белоштейн