В 12 населенных пунктах Курской области еще работают саперы

В приграничье Курской области разминировали 80 населенных пунктов, сообщил врио замгубернатора Артем Демидов. По его данным, работа саперов продолжается еще в 12 пунктах.

На данный момент разминированы 111 тыс. га, 878 км дорог и 18 тыс. зданий, уточнил он, выступая на заседании облправительства.

18 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в приграничье разминированы все «ключевые учреждения», которые необходимо восстановить для возвращения жителей. 22 сентября господин Демидов сообщал о полном разминировании 78 населенных пунктов, работы продолжались еще в 20.

Полина Мотызлевская