В Геленджике заключили соглашение о регулярном проведении «Биопрома» на Кубани

В Геленджике начал работу международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека», который объединяет ведущие компании и экспертов в сфере промышленности, науки и биотехнологий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом России, администрацией Краснодарского края и компанией "Формика Ивент" — организатором крупных международных выставок и форумов, включая «Иннопром» в Екатеринбурге, Каире, Ташкенте, Астане и Минске. С 2024 года компания организует проведение форума "Биопром"»,— отметил господин Губернатор.

Согласно документу, форум «Биопром» будет проводиться в Краснодарском крае на регулярной основе. Как отмечают участники соглашения, это решение позволит закрепить за регионом статус ключевой площадки для обсуждения развития промышленности и биотехнологий, а также укрепит международные деловые связи и стимулирует развитие выставочной инфраструктуры Кубани.

Екатерина Голубева