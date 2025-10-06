МУП г. Астрахани «Астрводоканал» выплатило 1 млн из 11 млн за вред почвам

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку по обращениям граждан и зафиксировало факт затопления канализационными сточными водами территории в районе переулка Ленинградский, 72, 74 в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лабораторные исследования показали превышения показателей загрязняющих веществ в почве. Выяснилось, что загрязнена территория в 1,4 тыс. кв. м. централизованная самотечная сеть канализации состоит на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал», почвам причинен вред на сумму свыше 11 млн руб.

По итогам проверки Росприроднадзор потребовал от предприятия добровольной оплаты вреда, но там требование проигнорировали. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. К настоящему времени МУП г. Астрахани «Астрводоканал» выплатило более 1 млн руб. Управление проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов