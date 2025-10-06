В Белокалитвинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Белокалитвинском районе накануне вечером, 5 октября, водитель автомобиля Chevrolet Cruze насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось на дороге вне населенного пункта. Предварительно, водитель двигался из Белой Калитвы в сторону хутора Поцелуев и в темноте сбил 65-летнего пешехода. Уточняется, что погибший шел по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полицейским удалось оперативно найти покинувшего место аварии водителя. Им оказался 45-летний мужчина.

«По результатам проверки собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении ГАИ.

Константин Соловьев