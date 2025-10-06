В КЧР прокуратура обязала чиновников отремонтировать дорогу к школе

Прокуратура Карачаево-Черкесии потребовала привести в нормативное состояние дорогу на улице Красной в станице Преградной после многочисленных жалоб жителей на отсутствие тротуаров, освещения и дорожных знаков, а также из-за ям на участке у школы, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка подтвердила нарушения, после чего в адрес начальника РГКУ “Карачаевочеркесавтодор” внесли официальное представление. Документ сейчас находится на рассмотрении. Основанием стали обращения родителей и учеников, которые сообщили, что каждый день из-за разбитого асфальта и отсутствия пешеходной инфраструктуры дети вынуждены идти вдоль обочины, где проезжают до нескольких сотен автомобилей в сутки.

По данным надзорного ведомства, только за 2024 год в регионе выявили свыше 1300 нарушений в сфере содержания дорог, внесли более 400 представлений и привлекли к дисциплинарной ответственности более 400 должностных лиц. Власти региона пообещали учесть требования прокуратуры при формировании бюджета на ремонт дорог в 2026 году.

Станислав Маслаков