Более 50% жителей Ростова получают поздравления с профессиональными праздниками

Поздравления с профессиональными праздниками получают 59% опрошенных жителей Ростова, 32% респондентов — нет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин. Чаще других поздравления получают и горожане зрелого возраста с большим профессиональным стажем.

Самые частые поздравления получают представители профессий, которые имеют большое значение для общества и связаны с заботой о людях. Лидерами в этом списке являются воспитатели (87%), врачи (84%), учителя (81%) и медицинские сестры (80%).

Представители творческих, креативных и IT-профессий — дизайнеры (30%), маркетологи (33%) и программисты (36%), реже всех получают поздравления.

Таким образом, традиция празднования активнее всего соблюдается в бюджетной сфере и значительно слабее — в коммерческих (особенно в технологических) отраслях.

Наталья Белоштейн

