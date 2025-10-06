В Ростовской области выявлены нарушения нормы обработки посевов люцерны

В Семикаракорском районе Ростовской области Россельхознадзор выявил нарушение регламента применения пестицида — предприятие обработало посевы люцерны препаратом «Эсперо», запрещенной к применению на этой культуре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Валентина Любашенко

«В ходе мониторинга данных в ФГИС «Сатурн», Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружило нарушение.Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, препарат «Эсперо» нельзя использовать для обработки люцерны»,— говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили: «За нарушение порядка применения пестицида юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению».

Валентина Любашенко