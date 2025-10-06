Возбуждено дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Белгородской области

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности гибель троих подростков (ч. 6 ст. 264 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: управление Следственного комитета России по Белгородской области

По предварительным данным, вечером 5 октября несовершеннолетний, управлявший автомобилем своего отца, не справился с управлением и врезался в дерево и забор частного домовладения в селе Зозули Борисовского района. В результате погибли трое несовершеннолетних пассажиров машины. Водитель и еще один ехавший в салоне подросток получили травмы и попали в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии. Назначен ряд судебных экспертиз.

В региональном УМВД уточнили, что 15-летний мальчик управлял Nissan Tiida. Погибли юноши 2009 и 2013 года рождения, а также девочка 2010 года рождения. Выживший пассажир родился в 2009 году.

Алина Морозова