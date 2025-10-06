МККК принял 163 тыс. заявлений о поиске пропавших без вести с 2022 года

Международный комитет Красного Креста с начала боевых действий на Украине в 2022 году принял 163 тыс. запросов о розыске пропавших без вести с обеих сторон (как гражданских лиц, так и военных). Об этом сообщила пресс-служба организации.

За тот же период сотрудники МККК передали 15 тыс. семей данные о судьбе или местонахождении пропавших родных. От военнопленных к их семьям и обратно были направлены 22,3 тыс. личных сообщений.

В начале августа сообщалось, что Российский Красный Крест оказал помощь более 142 тыс. жителей Курской области. В частности, помог найти 2,74 тыс. пропавших (за период с 6 августа 2024 года). РКК также организовал специальную поисковую группу для выезда в приграничные районы и розыска людей.

Полина Мотызлевская