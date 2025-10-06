Под Пензой ожидает суда экс-сотрудница ветстанции за взятку и служебный подлог

Городищенский районный суд Пензенской области рассмотрит в отношении 42-летней бывшей заведующей ветеринарной лаборатории ГБУ ПО «Городищенская РайСББЖ» уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с ноября 2019 года по июль 2025 года фигурантка систематически получала от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятки — в общей сложности 132 тыс. руб. Взамен она в срочном порядке вносила в информационную систему ложные данные о погашении ветеринарных сопроводительных документов на приобретенный предпринимателем крупный рогатый скот.

В начале июля этого года фигурантка оформила ветеринарную сопроводительную документацию на приобретенный ее знакомым, у которого не было официально зарегистрированного убойного пункта, скот и указала недостоверные сведения в системе. Благодаря этому он свободно продал мясную продукцию.

Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов