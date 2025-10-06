В Невинномысске бывшего преподавателя колледжа осудили за взятки от студентов

Бывшего преподавателя одного из колледжей Невинномысска признали виновным в получении девяти взяток от студентов (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

«В 2024 году осужденный через посредника получил от девяти студентов денежные средства в общей сумме 189 тысяч рублей за написание выпускной квалификационной работы и получение положительной оценки по защите без проведения фактического контроля знаний»,— говорится в сообщении ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении трех студентов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Наталья Белоштейн