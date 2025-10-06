На Дону прибыль 50 крупнейших компаний снизилась в два раза
В 2024 году чистая прибыль 50 крупнейших компаний Ростовской области уменьшилась в 2,2 раз и составила 63 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель составлял 139 млрд руб. Ежегодный рэнкинг крупнейших компаний региона составили аналитики издания «Эксперт. Юг»
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В 2024 году общая выручка топ-50 компаний Ростовской области уменьшилась на 6%, достигнув примерно 2 трлн рублей. На первую десятку участников списка приходится около 1 трлн руб. совокупной выручки. В основном это предприятия оптовой торговли, машиностроительные заводы и сельскохозяйственные компании.
В рэнкинге за 2024 год лидирующую позицию заняло АО «Астон». Годовой доход компании достиг 247 млрд руб., что на 60% превышает показатель предыдущего года. При этом чистая прибыль группы снизилась с 21 млрд руб. до 14 млрд руб.
«Новошахтинский завод нефтепродуктов» занял второе место в рэнкинге. Выручка компании сократилась на 17% и составила 146 млрд руб. Впервые за долгое время предприятие показало убыток в размере 1,9 млрд руб. На третьем месте оказался агрохолдинг «Степь», поднявшийся с пятой позиции. Выручка компании уменьшилась на 2% и достигла 103,6 млрд руб.