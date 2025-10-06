На Дону прибыль 50 крупнейших компаний снизилась в два раза

В 2024 году чистая прибыль 50 крупнейших компаний Ростовской области уменьшилась в 2,2 раз и составила 63 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель составлял 139 млрд руб. Ежегодный рэнкинг крупнейших компаний региона составили аналитики издания «Эксперт. Юг»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году общая выручка топ-50 компаний Ростовской области уменьшилась на 6%, достигнув примерно 2 трлн рублей. На первую десятку участников списка приходится около 1 трлн руб. совокупной выручки. В основном это предприятия оптовой торговли, машиностроительные заводы и сельскохозяйственные компании.

В рэнкинге за 2024 год лидирующую позицию заняло АО «Астон». Годовой доход компании достиг 247 млрд руб., что на 60% превышает показатель предыдущего года. При этом чистая прибыль группы снизилась с 21 млрд руб. до 14 млрд руб.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» занял второе место в рэнкинге. Выручка компании сократилась на 17% и составила 146 млрд руб. Впервые за долгое время предприятие показало убыток в размере 1,9 млрд руб. На третьем месте оказался агрохолдинг «Степь», поднявшийся с пятой позиции. Выручка компании уменьшилась на 2% и достигла 103,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн