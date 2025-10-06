Клиенты АО «НЭСК» имеют возможность получать кешбэк за оплату электроэнергии.

С 15.07.2025 Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») в сотрудничестве с АО «НЭСК» проводит акцию «Оплата электроэнергии в АО «НЭСК» через СБП с выгодой».

При оплате электроэнергии с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в мобильном приложение НЭСК, в личном кабинете и в клиентских офисах АО «НЭСК» участникам акции — физическим лицам начисляется кешбэк — 3% от любой суммы операции оплаты услуг. Теперь такую возможность с 01.10.2025 получили клиенты АО «НЭСК» — пользователи платёжной системы «Мир», которые смогут получить кешбэк 2% за оплату электроэнергии.

Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») приняло решение с 01.10.2025 по 31.12.2025 провести новую акцию «Оплата электроэнергии в АО «НЭСК» по карте «Мир» с выгодой».

При оплате электроэнергии с использованием карты «Мир» в клиентских офисах АО «НЭСК» участникам акции — физическим лицам будет начисляться кешбэк — 2% от любой суммы операции оплаты услуг.

Для получения кешбэка необходимо перед оплатой зарегистрировать карту «Мир» банка-участника Программы лояльности АО «НСПК» на сайте или в мобильном приложении «Привет!».

Кешбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента оплаты. При том, что в среднем кешбэк начисляется в течение 5–7 рабочих дней. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить клиент в период акции, не ограничена.

Таким образом, с 01.10.2025 по 31.12.2025 одновременно действуют две акции: кешбэк 3% за оплату через СБП и кешбэк 2% за оплату картой МИР.

Подробнее об акции «Оплата электроэнергии в АО «НЭСК» по карте «Мир» с выгодой» можно узнать на сайте АО «НЭСК».

АО «НЭСК», г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192, офис 802, ОГРН 1032304155102