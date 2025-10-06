В городе Шахты неизвестные сломали лавки, качели и основание памятника в парке

В Шахтах неизвестные разгромили часть территории Александровского парка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вандалы сломали несколько лавочек, качели, лесенки на детской площадке, а также разрушили основание памятника и малые архитектурные формы в части парка около спорткомплекса «Прага». Объект, как отмечается, находится на реконструкции, ведется постепенное благоустройство территории.

«Просим неравнодушных жителей, кто мог стать свидетелем актов вандализма, сообщить подробности в правоохранительные органы по номеру 102, 112. Возможно, есть видеозаписи правонарушений. Призываем относиться ответственно к городскому имуществу, быть цивилизованными, разумными и прививать культуру поведения молодежи», — говорится в сообщении администрации.

Константин Соловьев