Мост в завтра

Ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства из почти 80 стран примут участие во II Международном симпозиуме «Создавая будущее», который состоится 7–8 октября в Москве, в Национальном центре «Россия». Событие объединит более 7 тыс. участников, выступят 200 российских и зарубежных спикеров. Мнениями поделятся эксперты из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Симпозиум проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.

В рамках симпозиума запланировано около 50 мероприятий: панельные дискуссии, лекции, стратегическая сессия, проектная лаборатория, сценарная мастерская, мастер-классы, дебаты с голосованием зрителей и другие. Участники обсудят тенденции в формировании общественных пространств, визуальных кодов и общечеловеческих ценностей, которые определяют контуры будущего с учетом современных технологических и гуманитарных открытий и концепций.

Свое участие в симпозиуме подтвердили заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по молодежной политике Артем Метелев, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак и другие. Среди зарубежных экспертов — коллекционер и организатор выставок современного искусства Пьер-Кристиан Броше (Франция), генеральный директор Технологического университета Цване, член Академии наук Южной Африки Расиган Махарадж (ЮАР), старший специалист по культуре департамента здравоохранения, гуманитарной помощи и социального развития Комиссии Африканского союза (African Union Commission), ответственный сотрудник Африканской академии языков (ACALAN) Виченсия Шуле (Танзания), художник-инженер, директор Латиноамериканской лаборатории биоарта (UAI), Центра экспериментального искусства и бывший исполнительный директор сети ЮНЕСКО Хоакин Фаргас (Аргентина), писатель-фантаст Роберто Квалья (Италия), архитектор, основатель и генеральный директор James Law Cybertecture Джеймс Лоу (Китай) и другие.

Насыщенная экспертная программа разделена на три трека: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество», сфокусированных на обсуждении трансформации социума, актуальных технологических инновациях и векторах гуманитарного взаимодействия в многополярном мире.

Трек «Общество» посвящен социуму, его образу и трансформациям в различных сферах. Ведущие умы из разных стран обсудят преодоление мирового демографического кризиса, возможности и вызовы урбанизации, будущее культуры и влияние социальной архитектуры на общество, изменения на рынке труда, перспективы коллаборации городов и корпораций, зарубежные и российские практики создания визуального кода.

Ключевые прикладные инновации, которые формируют будущее здесь и сейчас, будут обсуждаться в рамках трека «Технологии». Среди намеченных тем — биотехнологии будущего: от печати органов до редактирования ДНК, особенности создания материалов будущего, цифровой космос, внедрение искусственного интеллекта.

Трек «Глобальное сотрудничество» сосредоточит внимание на презентации инициатив и поиске новых решений в области гуманитарного сотрудничества. Будут анализироваться смыслы и ценности, способные объединить человечество, облик мирового сотрудничества и взаимодействие отдельных стран, в частности России и Африки, образ совместного будущего нашей страны и Глобального Юга в мегапроектах, а также многое другое.

Важное место займут мероприятия открытой программы. Мультидисциплинарные лекции, дебаты, кейс-стади и другие форматы призваны объединить специалистов и широкую аудиторию в процессе проектирования будущего. Среди тем — стратегическое прогнозирование, дизайн и искусство как инструменты конструирования среды. Также речь пойдет о еде, ресторанах, киноискусстве и других жизненных темах в контексте будущего.

В открытую программу войдет дискуссия «Дизайн сегодня, будущее — завтра», участники которой обсудят дизайн-код будущего. В рамках круглого стола «Глазами Юга: траектория креативного сотрудничества» российские и зарубежные эксперты планируют выработать «дорожную карту» развития сотрудничества через креативные индустрии как пространство создания новых смыслов, доверия и устойчивых партнерских отношений. Настоящая битва идей развернется на секции «Дебаты: технооптимизм VS технопессимизм».

Центральным событием станет открытый лекторий с участием известных российских и зарубежных визионеров, ученых, дизайнеров и представителей креативных индустрий. Эксперты опишут один день человека будущего, предложат варианты того, какими могут быть жилье, транспорт, досуг, еда и многое другое. Формат предполагает, что каждый из экспертов представит собственную точку зрения на одну из этих тем. Слушатели смогут проголосовать за те из них, которые окажутся им ближе.

Яркой частью симпозиума станут специальные форматы, связанные с темой будущего. В программу войдет хакатон проекта «Первый кубок нейроконтента», где команды соревнуются в создании роликов с использованием нейросетей на тему «Россия будущего — это…». Квест «Мост в завтра: голос поколения» станет пространством, где свое видение будущего представят юные артековцы. Еще одно событие — всероссийская викторина «История будущего: технологии научной фантастики» для школьников и студентов. Также на площадке симпозиума состоится церемония награждения победителей Всероссийской литературной премии в области научной фантастики.

Международный симпозиум «Создавая будущее» организован по поручению президента РФ Владимира Путина под эгидой Десятилетия науки и технологий, при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ. Аналитический партнер — аналитический центр ВЦИОМ. Литературный партнер — издательская группа «Эксмо-АСТ».

Международный симпозиум «Создавая будущее» — главная площадка для совместного проектирования позитивных сценариев развития будущего и их визуализации. Впервые симпозиум состоялся в Национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Площадка объединила более 6 тыс. человек из 101 страны. Среди них — представители органов власти и бизнеса, ученые и инженеры, футурологи и прогнозисты, общественные деятели и представители креативных индустрий из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Россию на симпозиуме представляли: первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и многие другие.