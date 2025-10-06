В Пензенской области в муниципальную собственность вернули свыше 300 га земель

В Пензенской области прокуратура добилась возвращения в муниципальную собственность более 300 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Пензенского района заключила с ООО «Константа» договор аренды четырех земельных участков сельхозназначения общей площадью более 300 га и кадастровой стоимостью свыше 16 млн руб. Компания получила их без торгов как добросовестный сельхозпроизводитель, но не использовала их по прямому назначению. Часть земель организация передала в субаренду иным лицам.

По итогам проверки надзорное ведомство попросило суд признать сделку недействительной. В результате участки вернули в муниципальную собственность.

Павел Фролов