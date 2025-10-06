В Ростовской области летом 2025 года работали 949 детских лагерей

Летом 2025 года более 73 тыс. детей отдохнули в лагерях Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации ведомства, все 949 детских центров региона получили необходимые разрешения для работы. В рамках подготовки к летнему сезону провели масштабные тренировки по безопасности, укрепили инфраструктуру и впервые оборудовали укрытия в каждом учреждении.

«Сделать отдых безопасным и увлекательным — такой была наша цель. И мы ее достигли. Самое главное — за все лето не произошло ни одного инцидента, угрожавшего жизни детей»,— рассказал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Особое внимание в рамках оздоровительной кампании уделили семьям в трудной жизненной ситуации и детям участников СВО. Им предоставили около 20 тыс. бесплатных путевок.

Валентина Любашенко