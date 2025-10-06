В Карагае избрали нового председателя думы

Председателем думы Карагайского муниципального округа избрана Татьяна Богданова, сообщает telegram-канал «На местах». Госпожа Богданова занимает пост директора Менделеевской средней общеобразовательной школы. До нее думу округа возглавляла Татьяна Горбунова. Она также сохранила мандат депутата и была избрана заместителем председателя представительного органа.

Татьяна Богданова также вошла в состав совета представительных органов при законодательном собрании Пермского края.

В 2020-2025 годах госпожа Богданова была депутатом думы округа, а в 2016-2020 годах депутатом земского собрания Карагайского района.