Валовый сбор сахарной свеклы на Кубани превысил 4 млн тонн

В Краснодарском крае продолжается подготовка к осенней посевной кампании. В краевом Минсельхозе рассказали «Ъ-Кубань», что осенью 2024 года под урожай 2025 в регионе было засеяно около 1,8 млн га озимых зерновых культур, из них 1,6 млн га пшеницы. При посеве аграрии использовали исключительно отечественные семена. Валовый сбор зерна по итогам уборки составил почти 9,3 млн т.

Весной 2025 года в крае на площади 1,8 млн га были заложены посевы яровых культур — сахарной свеклы, подсолнечника, сои, кукурузы на зерно и риса. Рис также полностью посеян отечественными семенами, доля отечественного посевного материала по подсолнечнику и кукурузе составляет около 50%, по сое — более 90%, по сахарной свекле — порядка 15%.

На 25 сентября валовый сбор сахарной свеклы достиг 4,1 млн т, сои — 101 тыс. т, кукурузы — 645,5 тыс. т, подсолнечника — 580 тыс. т, риса — 180 тыс. т.

Под урожай 2026 года планируется сохранить посевную площадь озимых культур на уровне прошлого года — около 1,8 млн га, из которых свыше 1,62 млн га займет пшеница. Хозяйства региона обеспечены семенами почти в полном объеме: с учетом законтрактованных поставок подготовлено более 425 тыс. т.

Вячеслав Рыжков