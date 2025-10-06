Жительница Саратовской области пойдет под суд по делу о присвоении и растрате

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 40-летней жительницы области уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с апреля по июль этого года фигурантка присвоила и растратила деньги, выделенные в рамках соцвыплаты детям отдельной категории военнослужащих и военной пенсии за погибшего участника СВО. Речь идет о более 286 тыс. руб., которые предназначались для несовершеннолетней потерпевшей.

На стадии расследования дела фигурантка в полном объеме возместила причиненный ущерб. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов