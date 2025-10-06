В Саратове прокуратура защитила права матери погибшего участника СВО

В Саратове прокуратура защитила права местной жительницы, сын которой погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Заводского района Саратова выяснила, что заявительнице в июле прошлого года назначили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. При этом выплаты приостановили в январе, сославшись на задолженность, которой у жительницы Саратова не было.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура обратилась с иском в суд. В итоге матери погибшего участника СВО возобновили выплату компенсации, произвели перерасчет на общую сумму свыше 7 тыс. руб.

Павел Фролов