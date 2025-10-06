В Ростовской области за неделю произошел 151 пожар

За неделю в Ростовской области произошел 151 пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Подразделения реагировали на 64 техногенных возгорания, на которых спасли семь человек – три человека погибли. В регионе также зарегистрированы 87 загораний сухой растительности на общей площади в 9,2 га. Кроме того, произошло также 10 пожаров на землях лесного фонда.

Спасатели также привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 34 раза, спасли пять человек. На воде происшествий не зарегистрировали.

Константин Соловьев