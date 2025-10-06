Кабардино-Балкария вошла в топ-з по динамике погрузки на РЖД в сентябре

РЖД представил рейтинг регионов-лидеров по итогам сентябрьской погрузки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации аналитиков, первое место по динамике заняла Калужская область: отправки лесных грузов выросли в 2,8 раза, промышленного сырья — в 1,5 раза. На второй позиции оказалась Кабардино-Балкарская Республика благодаря увеличению отправок строительных материалов в 1,5 раза и металлолома в 1,3 раза. Третье место досталось Республике Северная Осетия — Алания за счет двукратного роста погрузки промсырья.

«По абсолютным объемам лидирует Кемеровская область с показателем 16,2 млн тонн. Свердловская область отправила 4,2 млн тонн, Красноярский край — 3,8 млн тонн»,— пояснили в пресс-службе РЖД.

Валентина Любашенко