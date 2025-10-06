В Саратове при пожаре в 10-этажке спасли двух человек

В Саратове спасли двух человек при пожаре в квартире 10-этажного дома на 4-м Чернышевском проезде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в многоквартирном доме в 18:34 накануне, 5 октября. Там горел балкон, огонь охватил 5 кв. м.

Пожарные вывели из задымленного подъезда в спасустройствах 66-летнего мужчину и подростка. В результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты выясняют причину пожара.

Павел Фролов