В Саратове при пожаре в 10-этажке спасли двух человек
В Саратове спасли двух человек при пожаре в квартире 10-этажного дома на 4-м Чернышевском проезде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Экстренным службам стало известно о пожаре в многоквартирном доме в 18:34 накануне, 5 октября. Там горел балкон, огонь охватил 5 кв. м.
Пожарные вывели из задымленного подъезда в спасустройствах 66-летнего мужчину и подростка. В результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты выясняют причину пожара.