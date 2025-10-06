Регионы Северного Кавказа оказались в конце рейтинга благополучия населения

По итогам 2024 года республики Северного Кавказа оказались на последних строчках в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. Рейтинг подготовило «РИА Новости».

Исследование проводилось на основе данных Росстата и Банка России. Учитывались отношение медианных доходов к стоимости потребительской корзины, объем вкладов на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, и доля населения с доходами выше 60 тыс. руб. в месяц.

Так, Карачаево-Черкесия оказалась на 82 строчке с показателем 25,1 баллов (в прошлом году — 83 место и 7,9 баллов). Дагестан занял 78 место с результатом 31 балл (в 2023 году — 77 место и почти 26 баллов). Кабардино-Балкария расположилась на 77 строчке с показателем 32,5 балла (в предыдущем году — 78 место и 23,5 балла). Северная Осетия находится на 76 позиции с 34,6 баллами (в 2023 году — 75 место и 28,4 баллов). Ставропольский край занял 75 место с 38,3 баллами, поднявшись на одну строчку (в прошлом году — 76 место и 28 баллов).

В целом по России первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 100 баллов. В тройке лидеров также оказались Ханты-Мансийский автономный округ — 99,3 баллов и Магаданская область — 99,1 баллов. Москва заняла 10 строчку с показателем 85,9 баллов.

Наталья Белоштейн