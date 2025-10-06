Владелец гидроцикла из Геленджика предстанет перед судом за опасные услуги

В Геленджике перед судом предстанет пилот гидроцикла, обвиняемый в оказании небезопасных услуг на воде. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного МСУТ СК России

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя региона, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел 15 июля 2025 года в акватории Черного моря, недалеко от пляжа «Улетный берег» в Геленджике. Мужчина предоставлял платные услуги по катанию отдыхающих на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом. Управляя маломерным судном, он превысил безопасную скорость и не обеспечил контроль за движением буксируемого надувного оборудования. В результате высоких прыжков на волнах пассажиры получили травмы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина Голубева