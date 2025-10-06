Выбросившего дочь с балкона екатеринбуржца отправили на принудительное лечение

В Екатеринбурге Свердловский областной суд направил на принудительное лечение 32-летнего местного жителя Илью Иванова — по версии следствия, 30 декабря 2023 года он выбросил годовалую дочь с балкона на пятом этаже, из-за чего она погибла, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Иванов

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Илья Иванов

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Кроме того, суд установил, что он вымогал у супруги свыше 100 тыс. руб., заставляя забрать деньги из кассы в магазине, в котором она работала. Он также совершил разбойное нападение на знакомого — Иванов похитил у него телевизор и компьютерную технику на сумму более 170 тыс. руб.

По данным управления СКР по Свердловской области, Иванов с октября по декабрь 2023 года истязал ребенка. В день гибели дочери случился инцидент с вымогательством денег у жены, однако ей удалось сбежать из квартиры. На следующий день он похитил вещи у знакомого. Его задержали 2 января 2024 года в ходе работы по раскрытию разбойного нападения. «Лицо, причастное к этим деяниям, в том числе и к бесчеловечному лишению жизни малютки, было задержано сотрудниками полиции по месту жительства знакомого фигуранта. Подозреваемый сам дверь не открывал, поэтому сыщикам пришлось прибегнуть к принудительному вскрытию двери»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело из прокуратуры поступило в суд с ходатайством об освобождении Ильи Иванова от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера. Согласно заключению специалистов, его нужно отправить лечиться в психиатрическую больницу, поскольку он не осознает характер своих действий и не может руководить ими. По решению суда Иванов будет проходить лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление не вступило в силу.

Напомним, инцидент произошел на ул. Посадская, обвиняемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девочка пролежала в сугробе несколько дней. Ее тело обнаружили 3 января 2024 года возле подъезда многоэтажки. Отцу были предъявлены обвинения по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пп. «в», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Ирина Пичурина