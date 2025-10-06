В Геленджике осудят фигуранта дела о травмировании туристов на банане

В Геленджике завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы направлены в суд, сообщили в Краснодарском следственном отделе на транспорте Западного МСУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 июля 2025 года в акватории Черного моря у пляжа «Улетный берег» обвиняемый предоставлял платные услуги катания на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом. Управляя маломерным судном, он превысил безопасную скорость и не обеспечил контроль за движением буксируемого устройства. В результате подскоков на волнах пассажиры аттракциона получили травмы.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, после чего уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков