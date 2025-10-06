Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону выявили незаконную обработку сельхозкультуры препаратом

В Семикаракорском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение применения препарата при производстве сельскохозяйственной продукции юридическим лицом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что предприятие обрабатывало посевы яровой люцерны пестицидом «Эсперо», который, согласно требованиям действующего каталога, не разрешен к применению для культуры. Юрлицу объявили предостережение и «предложили принять меры по их соблюдению».

Константин Соловьев

