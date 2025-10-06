Роспатент проведет семинар по региональным брендам в Ставрополе

Роспатент совместно с Министерством экономического развития Ставропольского края и Торгово-промышленной палатой региона 7 октября проведет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста». Мероприятие пройдет в Ставрополе по адресу улица Доваторцев, 55А, с 10:00 до 15:00.

Цель семинара — выявление и продвижение уникальных брендов и товаров, которые могут стать визитными карточками региона. Участники познакомятся с возможностями оформления и защиты прав на географические указания и наименования мест происхождения товаров.

Специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности представят предпринимателям и бизнес-сообществу края знания о защите интеллектуальной собственности. Участники узнают о конкурентных преимуществах регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товаров, их отличиях друг от друга, правилах подачи заявки на оформление статуса уникального регионального бренда. Также будут рассмотрены вопросы пошлин и льгот при оформлении, мировая практика использования этого инструмента и тренды его развития в России.

Среди участников — руководители профильных министерств и организаций, содействующих развитию бизнеса в регионе, представители бизнес-сообществ, научного и экспертного сообществ, предприниматели, производящие продукцию, являющуюся визитной карточкой края.

Организаторы подчеркивают, что развитие региональных брендов служит не только инструментом защиты уникальных отечественных товаров, но и реальным способом повышения инвестиционной привлекательности, укрепления имиджа края и дополнительным источником пополнения бюджета региона.

Официальная регистрация географического указания или наименования места происхождения товара защищает права производителя от недобросовестного использования бренда конкурентами, укрепляет доверие потребителей и инвесторов, а также создает основу для продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Тат Гаспарян