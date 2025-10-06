В понедельник в Новороссийске пройдут учения с участием ВМБ

Сегодня, 6 октября 2025 года, в акватории морского порта Новороссийск проходят учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в администрации города.

Тренировки пройдут в два этапа — с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений военные отрабатывают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая практические стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб в акватории введут ограничения на движение всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, сапборды и надувные лодки. Также будет запрещено проведение подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.

Екатерина Голубева