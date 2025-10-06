Четыре рейса из Сочи в Петербург задержали из-за введенного плана «Ковер»

В аэропорту Сочи из-за введенного плана «Ковер» задержали четыре рейса в Петербург. Информацию можно найти на официальном сайте воздушной гавани. Речь идет о бортах FV-6566 авикомпании «Россия», SU-2835 «Аэрофлота», 5N-548 «Смартавии», U6-548 «Уральских авиалиний».

Первый рейс должен был отправиться в город на Неве еще в 2:40 ночи, однако вылет перенесли на 11:40. Время задержки остальных составляет от получаса до трех часов.

В ночь на 6 октября Сочи и Туапсе подверглись атаке беспилотников. По данным министерства обороны, над акваторией Черного моря сбили 62 БПЛА.

Андрей Маркелов