Ростовская область поднялась на три строчки в рейтинге благосостояния регионов

Ростовская область переместилась с 38 на 35 позицию в рейтинге российских регионов по материальному благополучию жителей за 2024 год. Рейтинг составлен на основе данных Росстата и Банка России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Валентина Любашенко

По данным аналитиков, донской регион набрал 62,7 балла по итогам прошлого года против 48,2 балла годом ранее.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ со 100 баллами. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ (99,3 балла) и Магаданская область (99,1 балла). Москва расположилась на десятой строчке с результатом 85,9 балла. Замыкает список из 85 регионов Ингушетия с показателем 2,7 балла.

«При подготовке рейтинга учитывались: соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и привлеченных средств физических лиц (включая счета эскроу) в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, способных купить квартиру в ипотеку, и доля жителей с доходами выше 60 тыс. руб. в месяц»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко