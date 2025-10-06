В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность

На территории Ставропольского края объявили отмену беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Сообщение о режиме опасности появилось в канале главы в 3:17 по мск. Жителям края рекомендовали следить за передаваемыми сообщениями, а в случае экстренной ситуации за помощью обращаться по единому телефону экстренных служб «112».

Как следует из сводки минобороны России, над регионами за ночь сбили 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Константин Соловьев