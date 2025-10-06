В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность
На территории Ставропольского края объявили отмену беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Сообщение о режиме опасности появилось в канале главы в 3:17 по мск. Жителям края рекомендовали следить за передаваемыми сообщениями, а в случае экстренной ситуации за помощью обращаться по единому телефону экстренных служб «112».
Как следует из сводки минобороны России, над регионами за ночь сбили 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.