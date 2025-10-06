В Пензенской области власти потратят на закупку лекарств 110 млн рублей

В Пензенской области увеличат бюджетные ассигнования региональному минздраву. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

В соответствии с документом от 30 сентября минздрав станет получателем дополнительно свыше 243 млн руб. 60 млн руб. из этой суммы потратят на покупку лекарств и изделий медназначения для обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями, сахарным диабетом.

Еще 50 млн руб. пойдут на обеспечение отдельных категорий населения лекарствами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи. В случае с остальной суммой речь идет о денежных средствах на обеспечение работы подведомственных региональному минздраву государственных учреждений.

Павел Фролов