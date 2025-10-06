«Уральские авиалинии» перенесли время вылета из Екатеринбурга в Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила время отправления самолета из Екатеринбурга в Сочи из-за введенных ночью ограничений на полеты в районе сочинского аэропорта, сообщили в пресс-службе компании.

Вылет самолета из Екатеринбурга по рейсу U6-219/220 перенесен с 10:20 на 11:55, сейчас на рейс идет регистрация. Аэропорт Сочи уже возобновил работу. Помимо рейса из Екатеринбурга были задержаны самолеты из Самары, в Челябинск, Москву и Душанбе.

Напомним, ночью аэропорты Сочи, Краснодара, Геленджика и других городов приостановили прием и выпуск авиарейсов — подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы России. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, направлявшихся в Сочи.

Ирина Пичурина