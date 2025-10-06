В Ставрополье виновник ДТП со школьницей скрылся с места происшествия

В Левокумском округе в результате съезда с дороги пострадала 14-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора». Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 5 октября около 2 км. автодороги Левокумское Николо-Александровское — Арзгир неустановленный водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП 14-летняя пассажир автомобиля самостоятельно обратилась в больницу села Левокумского.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ищут скрывшегося водителя. Проводится проверка по факту ДТП.

Наталья Белоштейн