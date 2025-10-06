Ученые из шести стран обсудят морские исследования в Севастополе

В Севастополе открылась XIV всероссийская научно-практическая конференция для молодых ученых «Понт Эвксинский — 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей ФИЦ ИнБЮМ РАН.

Участие принимают около 100 специалистов из 49 российских организаций, а также ученые из Тайваня, Гвинеи, Бразилии, Никарагуа и Азербайджана. Иностранные участники выступят как очно, так и в онлайн-формате. Среди ключевых докладов — работа профессора Национального Тайваньского университета океана Ань-И Цая о влиянии вихревых процессов на рост и смертность прокариот в тропической части Тихого океана.

На секциях будут представлены исследования по адаптации животных к экстремальным условиям, генетическому анализу сортов кофе в Никарагуа, а также доклады о влиянии микропластика на формирование и погружение морского снега. В программе запланированы пленарное заседание, два круглых стола, а также Школа молодых ученых по молекулярной генетике при поддержке компании «Синтол».

Конференция приурочена к 185-летию со дня рождения биолога Александра Ковалевского и зоолога Василия Ульянина. Мероприятие продлится до 11 октября.

Анна Гречко