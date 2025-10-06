Астраханец пойдет под суд за гибель несовершеннолетней пассажирки легковушки

В Астрахани суд рассмотрит в отношении 21-летнего местного жителя уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в 01:24 11 апреля этого года на ул. Аэропортовское шоссе в Советском районе Астрахани фигурант, двигаясь со скоростью 101 км/ч и управляя технически неисправным легковым автомобилем, начал совершать резкие маневры из стороны в сторону, выехал на полосу встречного движения и протаранил опору линии электропередачи и забор.

В результате аварии погибла пассажир этого транспортного средства — 17-летняя девушка, пострадали фигурант и другой пассажир, 21-летний астраханец, их увезли в медучреждение. Ранее следствие избрало в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов