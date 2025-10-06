Умер старейший журналист Кубани Анатолий Орлов

В Апшеронском районе Краснодарского края на 91-м году жизни скончался журналист, краевед и член Союза журналистов России Анатолий Орлов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Несмотря на возраст, отмечают в Союзе, Анатолий Орлов оставался активным и полным творческих планов. В конце августа посетил редакцию газеты «Апшеронский рабочий», где обсуждал подготовку новой книги и предстоящие публикации.

На страницах издания сохранились его очерки о жителях района и хроники значимых событий. Однако главным делом жизни Анатолия Орлова стало исследование трагедии 1920 года в станице Апшеронской, когда карательный отряд ЧОНа расправился со 118 казаками. Внук одного из погибших, он более двадцати лет собирал сведения и восстановил имена 99 жертв.

Помимо краеведческой работы, Анатолий Орлов написал ряд книг о жителях района — участниках войны в Афганистане, детях войны и операциях Великой Отечественной, в том числе об «Эдельвейсе». Он принимал участие в создании пяти томов Книги Памяти Апшеронского района.

Коллеги называют его человеком редкой доброты и неутомимой энергии, посвятившим жизнь сохранению исторической памяти Кубани.

Вячеслав Рыжков