В Ростовской области потушили 20 пожаров за сутки
За сутки 5 октября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области потушили семь техногенных пожаров и 13 загораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Кроме этого, спасатели приняли участие в ликвидации последствий четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых спасены два человека.
За это время на происшествия выезжали 212 специалистов и 53 единицы техники.