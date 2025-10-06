Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области потушили 20 пожаров за сутки

За сутки 5 октября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области потушили семь техногенных пожаров и 13 загораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме этого, спасатели приняли участие в ликвидации последствий четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых спасены два человека.

За это время на происшествия выезжали 212 специалистов и 53 единицы техники.

Наталья Белоштейн

