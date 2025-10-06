Экспорт пшеницы из Краснодарского края за 8 месяцев снизился в 1,5 раза

Более 15,8 млн т зерна было отправлено на экспорт из Краснодарского края в январе—августе 2025 года. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем экспорта сократился на 54,4%. В сообщении ведомства уточняется, что из пунктов пропуска через государственную границу России вывезено 15,8 млн т продукции, тогда как годом ранее показатель был выше в полтора раза.

Импортерами кубанского зерна стали страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Египет, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Южная Африка и другие.

По словам управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, основными причинами снижения объемов перевалки зерна в России стали низкая маржинальность экспорта и высокий курс рубля.

Как сообщал «Ъ-Кубань», аграрии Краснодарского края в 2025 году собрали 9,3 млн т зерна, из которых более 7,8 млн т пришлось на пшеницу. Уборочная площадь пшеницы превысила 1,6 млн га, при средней урожайности 48,2 ц/га. Урожай ячменя составил 966,8 тыс. т при урожайности 57,5 ц/га.

Анна Гречко