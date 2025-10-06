Циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди 6 октября

Метеорологические условия в Петербурге 6 октября сформирует циклонический вихрь с центром над Балтикой. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он принесет в город обширные и плотные облачные поля, которые местами прольются небольшими дождями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с осадками в мегаполис придут и относительно теплые воздушные массы, что удержит дневную температуру на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Воздух прогреется до 12-14 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Во вторник, 7 октября, обойдется без существенных осадков, столбики термометров покажут те же цифры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что городские службы Санкт-Петербурга готовы к зиме на 99-100%. К началу сезона в городе отремонтировали 808 теплотрасс, провели ремонт 2,3 тыс. кровель и 363 тыс. м. инженерных сетей.

Андрей Маркелов