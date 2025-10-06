Глава СКР хочет знать, почему не расселяют жильцов дома на Межрайонной в Пензе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Пензе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к силовому ведомству граждане ранее рассказали, что в многоквартирном доме по улице Межрайонной в Пензе 1961 года постройки разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, изношены инженерные системы. Здание признали аварийным и подлежащим сносу в 2017 году.

В прошлом месяце в доме произошло возгорание из-за короткого замыкания электропроводки. Тогда пострадала 76-летняя местная жительница. Граждане неоднократно обращались по вопросу длительного нерасселения в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили по данному факту уголовное дело. По поручению господина Бастрыкина и.о. руководителя пензенского следственного управления Петр Юдин доложит о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов