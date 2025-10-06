Свердловчан предупредили о распространении фейкового документа о случаях холеры

В интернете распространяется изображение якобы документа от министерства здравоохранения Свердловской области, которое является поддельным, предупредил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

На изображении фейкового документа говорится, что в Свердловской области якобы ограничивается въезд для жителей Донецкой Народной республики (ДНР), поскольку в ДНР выявили случаи заболевания холерой. «Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области. Содержание документа не соответствует действительности. Не помогайте злоумышленникам и не пересылайте непроверенную и недостоверную информацию»,— сказано в сообщении канала.

Ранее Telegram-канал «Антитеррор Урал» назвал информацию о сокращении расходов на учреждения здравоохранения в Свердловской области недостоверной — она распространялась в поддельном документе.

Ирина Пичурина