Под Астраханью в ДТП погибли два водителя и пострадали несколько пассажиров

Надзорное ведомство поставило на контроль ход проверки по факту ДТП на автодороге «Волгоград — Астрахань» с двумя погибшими водителями и несколькими пострадавшими пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Дорожная авария произошла в 21:35 накануне, 5 октября. Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» совершал обгон и столкнулся со встречным «Сузуки Шифт» и иномаркой Isuzu, которая двигалась в попутном направлении.

В результате аварии на месте погибли водители «Сузуки Гранд Витара» и «Сузуки Шифт», несколько пассажиров, включая несовершеннолетнего, пострадали, им оказывается медпомощь. На место происшествия выезжал прокурор Харабалинского района Анатолий Кравцов.

Павел Фролов