Спрос на готовую еду в Петербурге увеличился на 18,3% с началом учебного года

С начала сентября спрос на готовую еду в Петербурге увеличился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Деловой Петербург». По словам представителей X5 Group, данные по городу отлично подтверждают общероссийский тренд. С началом учебного года семьи вернулись в привычный ритм мегаполиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно проведенному компанией опросу, лишь 31% жителей не покупает готовую еду из-за сомнений в ее качестве, еще 34% респондентов сомневаются в ее составе, 20% — в условиях хранения. Во «ВкусВилле» добавили, что компания в связи с началом учебы оптимизировала товарную матрицу до 450 SKU регулярного ассортимента готовой кулинарии. Ежемесячно на полки магазинов завозят около 40-50 новинок.

В сети гипермаркетов «О’Кей» подчеркнули, что по итогам первого полугодия спрос на кулинарию вырос на 4% к аналогичному периоду 2024 года. В сети, недавно запустили новое направление готовых блюд под маркой «О’Кей, готово!». Продукция производится на собственных мощностях прямо в магазинах. В компании рассчитывают, что запуск торговой марки позволит увеличить продажи в сегменте готовой еды на 10-23% в течение года.

Подробнее про рынок готовой еды читайте в материале «Ъ» «Готовы не готовы».

Андрей Маркелов