Под Саратовом в массовом ДТП погиб водитель легковушки, проводится проверка

В Энгельсском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в 15:20 накануне, 5 октября, вблизи поворота на село Генеральское. Участниками аварии стали автомобили «Киа», «Тойота Камри», «ГАЗель» и «Лада Калина».

В результате ДТП погиб водитель «Киа». Речь идет о мужчине 1967 года рождения. Предварительно, ему стало плохо за рулем. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов