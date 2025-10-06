На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти города призвали жителей и гостей соблюдать меры безопасности при включении сирен — сигнала «Внимание всем».

Горожанам рекомендовано не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море. Тем, кто находится на улице, советуют спуститься в подвальные помещения, подземные переходы или парковки. Власти подчеркнули, что использовать автомобиль для укрытия недопустимо, как и прятаться под стенами жилых домов.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и ожидать официального уведомления об отмене сигнала, которое последует после снятия угрозы.

Вячеслав Рыжков